Trump se confunde y atribuye a la "República Islámica de Japón" un ataque con misiles

Ankara/Tokio, 9 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el miércoles a la "República Islámica de Japón" un ataque iraní con misiles contra un buque estadounidense en Oriente Medio, una confusión recogida este jueves por los principales medios japoneses.

"Tuvimos 111 misiles disparados por la República Islámica de Japón", dijo durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), según declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Kyodo.

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Trump continuó hablando sobre el incidente, sin rectificar su error, y cometió más fallos en su intervención, como referirse a Zelenski como "presidente Putin" o pronunciar el nombre de la red social TikTok como "TicTac".

Medios estadounidenses como la revista Forbes se hicieron eco de las equivocaciones del mandatario, que en junio cumplió 80 años.

Forbes preguntó sobre las mismas a la Casa Blanca, que respondió con un comunicado de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en el que destacó que el estadounidense tuvo una actuación "maratoniana" en la cumbre, ofreciendo numerosas ruedas de prensa. EFE

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