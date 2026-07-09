El senegalés Brancou Badio gana su cláusula y sale del Valencia rumbo al Panathinaikos

València (España), 9 jul (EFE).- El escolta senegalés Brancou Badio se ha desvinculado del Valencia Basket tras haberse abonado el importe íntegro de su cláusula de rescisión, según confirmó la entidad española este jueves, y fichará por el Panathinaikos griego, con el que ha pasado revisión médica esta semana.

Badio había llegado a un acuerdo el pasado mes de abril para ampliar su contrato con el club valenciano hasta junio de 2029 tras haber militado ya en el equipo las dos últimas campañas y haber sido una de las piezas clave en la rotación de Pedro Martínez, quien la próxima temporada dirigirá al Real Madrid.

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Tras trasladar el agente de Badio al club valenciano el interés de la entidad griega en el escolta, este le presentó una nueva propuesta pero, finalmente, el senegalés se decantó por el Panathinaikos.

En su comunicado, el Valencia agradeció "la profesionalidad, el compromiso y el trabajo realizados por Brancou durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket", y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".

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De 27 años, Badio llegó a España con 15 para jugar en la 'Canarias Basketball Academy', de donde pasó a las categorías inferiores del Barça, con cuyo primer equipo llegó a debutar.

Tras una temporada en el Fraport Skyliners alemán, recaló en el Manresa, club en el que estuvo dos campañas y que abandonó, previo pago de una compensación, para fichar por el Valencia en el verano de 2024.

En su primera temporada en el Valencia, en la que debutó en la Eurocopa, Badio promedió 10,1 puntos con un 38 % en triples, 2,5 rebotes y 2,7 asistencias para 9,6 créditos de valoración. En la segunda, en la que se estrenó en la Euroliga, su media fue de 10,6 puntos, con un 33,4 % en triples, 2,4 rebotes y 2,1 asistencias para 9 créditos de valoración. EFE

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