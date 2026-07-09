Cultura asegura en 311 millones 62 obras para la exposición 'El universo freudiano de Dalí' en el Thyssen

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a 62 obras para la exposición 'El universo freudiano de Dalí' en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza. Las obras han sido aseguradas en 311 millones de euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La exposición podrá visitarse del 20 de octubre al 24 de enero de 2027 y recoge la relación de la obra de Salvador Dalí con los escritos de Sigmund Freud, una de las claves fundamentales que articulan su poética visual. Las condiciones que rodearon la infancia y adolescencia del pintor de Figueras crearon el caldo de cultivo para esta relación, que acabó convirtiéndose en una auténtica obsesión y que desembocó en la entrevista entre ambos en 1938, cuando Freud estaba exiliado en Londres.

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A través de esta exposición, comisariada por Jaime Brihuega, el museo busca arrojar nueva luz a la heterogénea y prolífica obra de Salvador Dalí. La fascinación del artista catalán por los escritos de Sigmund Freud y el célebre encuentro entre ambos en 1938 constituyen el hilo conductor de la muestra, que propone una relectura del conjunto de su carrera, desde el complejo universo familiar de los primeros años hasta sus creaciones tardías en Cataluña.

La exposición se organiza en siete secciones, dispuestas cronológicamente y vinculadas a capítulos decisivos de su biografía. Cada una de ellas se centra en obras de Dalí relacionadas con el pensamiento freudiano y se completa con pinturas y dibujos de referencia de Jean Arp, Arnold Böcklin, Sigmund Freud, Max Ernst, Jean-François Millet, Pablo Picasso, Santiago Ramón y Cajal, Julio Romero de Torres, Gino Severini e Ives Tanguy, entre otros.

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