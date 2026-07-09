TAP reanudará el lunes vuelos a Venezuela con 8,7 toneladas de material médico

Lisboa, 9 jul (EFE).- La aerolínea portuguesa TAP Air Portugal reanudará el próximo lunes, 13 de julio, sus vuelos a Venezuela, suspendidos tras los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio, y aprovechará el primer vuelo para transportar 8,7 toneladas de material médico destinado a la asistencia humanitaria de la población afectada.

La compañía informó este jueves de que, de forma provisional, los vuelos tendrán como destino el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, mientras continúan los trabajos necesarios para recuperar la operativa habitual del aeropuerto internacional de Maiquetía, dañado por los sismos.

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El envío de material sanitario se realizará en coordinación con el Gobierno portugués y el Ministerio de Salud, mientras que la ayuda humanitaria será coordinada por el Instituto Camões. TAP precisó que ha puesto a disposición capacidad de carga para contribuir a la respuesta de emergencia.

Por razones operativas, los vuelos efectuarán una escala técnica en Pointe-à-Pitre, en Guadalupe, donde permanecerán las tripulaciones, sin que esté prevista la estancia de personal o aeronaves en territorio venezolano.

La reanudación de la conexión aérea se produce después de que Portugal haya desplegado una amplia operación de apoyo a Venezuela tras los terremotos. En una primera fase, el Gobierno portugués envió un contingente de búsqueda y rescate de la Fuerza Operacional Nacional Conjunta (FOCON), que participó en las labores de localización de víctimas y primeros auxilios.

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Posteriormente, Lisboa inició una segunda fase centrada en la asistencia humanitaria, con el envío por vía aérea de 12 toneladas de material de higiene, abrigo y saneamiento, dos ambulancias donadas por la Cruz Roja Portuguesa y 1,5 toneladas de herramientas para la retirada de escombros, además de destinar cerca de 400.000 euros a proyectos de emergencia gestionados por el Instituto Camões a través de las organizaciones Cáritas Portuguesa y Oikos.

Venezuela elevó a 3.811 el número de fallecidos por los devastadores terremotos registrados hace dos semanas, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y la de personas rescatadas permanece en 6.462, según el último balance oficial.

Entre las víctimas figuran 100 ciudadanos portugueses y lusodescendientes, de los cuales 86 tenían también nacionalidad venezolana, mientras que la cifra de desaparecidos se eleva a 59; entre los fallecidos hay 18 menores y 82 adultos, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal. EFE

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