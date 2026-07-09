Siria anuncia la detención de la "célula terrorista" responsable de las explosiones de esta semana en Damasco

El Ministerio del Interior de Siria ha informado este jueves del arresto de toda la "célula terrorista" responsable de las dos explosiones que se produjeron el martes en Damasco y mataron a una persona y dejaron 35 heridos, muy cerca del hotel en el que se alojaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de visita oficial.

Las autoridades han destacado que las detenciones han sido parte de "una compleja operación" en la que han participado las fuerzas de seguridad y el servicio de Inteligencia. "Desmantelaron con éxito la célula terrorista responsable de los recientes atentados en Damasco", ha informado en sus redes sociales.

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La cartera del Interior ha explicado que las detenciones, que no detalla el número, se han logrado gracias a "una serie de redadas simultáneas" en Damasco y sus alrededores, incluyendo Qatifa, Sayyida Zeinab, Qudsaya y Ash al Warwar.

"Se están llevando a cabo investigaciones con los detenidos para esclarecer todos los detalles del complot terrorista y las conexiones de la célula, con el fin de revelar sus identidades y funciones al público", ha añadido el ministerio.

El Gobierno sirio confirmó este miércoles un muerto y más de 35 heridos a causa de estas dos explosiones registradas el martes en Damasco y cerca del Ministerio de Turismo, en cuyos alrededores se encuentra el hotel en el que se alojó Macron.

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Uno de los artefactos estaba colocado en el interior de un vehículo aparcado en la zona, mientras que el otro estaba dentro de una papelera. No obstante, los puntos en los que estallaron estaban "fuera del perímetro de seguridad" establecido por la visita de Macron, que ha sido el primer jefe de Estado de la UE en viajar hasta Siria desde la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024.

Macron se reunió antes del incidente con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, sin que su agenda sufriera cambios.