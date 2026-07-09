Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

El exalcalde de Gran Mánchester Andy Burnham está cerca de convertirse en nuevo primer ministro de Reino Unido después de haber sido nominado por 322 diputados laboristas para suceder a Keir Starmer, quien renunció hace par de semanas, en una caída que se barruntaba desde hace tiempo debido a su falta de liderazgo.

Burnham se ha asegurado este jueves el 80% de los votos del grupo parlamentario del Partido Laborista, a las espera de otros 81 diputados se pronuncien, el mínimo necesario para que se postule otro candidato, que por el momento no ha aparecido. Si nadie más se presenta, será declarado líder del Partido Laborista la semana que viene antes de asumir el cargo de primer ministro el 20 de julio.

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Antes de que se abriera este jueves el plazo para las nominaciones, ya parecía casi seguro que Burnham sería el nuevo líder laborista. "Quiero dar las gracias a todos los colegas que me han nominado", ha expresado, aseverando que este abrumador respaldo refleja que el país "necesita un nuevo enfoque político".

"Quiero dar a los diputados los medios para que lleven las experiencias de sus electores al corazón del Gobierno y aprovechen toda la envergadura de nuestro movimiento laborista, recurriendo a todas sus tradiciones y creencias en pos de un objetivo común", ha expresado el previsible nuevo inquilino de Downing Street.

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Cabe destacar que casi todos los miembros del actual gabinete respaldaron a Burnham, incluidos aquellos que en un principio sonaron como posibles aspirantes, como son el antiguo ministro de Salud Streeting. No así Steve Reed, aliado clave de Starmer, los ministros del Interior, Shabana Mahmood, y de Energía, Ed Miliband.