2-0. Mbappé y Dembélé ponen a Francia en semifinales

Redacción Deportes, 9 jul (EFE).- Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia derrotó por 2-0 a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026 en las que se citará el 14 de julio en Dallas con el ganador del partido entre España y Bélgica.

Con su anotación en el minuto 60, Mbappé, a quien Bono le atajó un penalti a los 28, igualó hoy en Boston a Lionel Messi en la clasificación de goleadores del torneo, que ambos lideran con 8; y llegó a 20 dianas para ponerse a una del '10' argentino, que con 21 es el máximo artillero de los mundiales.

PUBLICIDAD

Les Bleus sentenciaron el marcador a los 66 minutos cuando Dembélé marcó el 2-0 y el quinto en su cuenta personal.