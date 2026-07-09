Puerto Rico sufre un 10,5 % de "sequía severa", casi el doble registrado hace una semana

San Juan, 9 jul (EFE).- Puerto Rico sufre un 10,5 % de "sequía severa", casi doblegando el porcentaje registrado la semana pasada de 5,9 %, mientras que la "sequía moderada" también aumentó a 61 % en una semana, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

"Esta semana se intensificaron las condiciones de sequía moderada y severa a corto plazo en las zonas oriental y meridional de Puerto Rico, y la sequía moderada se extendió hacia el este hasta abarcar las islas de Vieques y Culebra", explicó el ente en su página web.

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Según el organismo, el término "sequía moderada" significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos de nivel.

"Los efectos sobre la vegetación se agravaron debido al déficit de precipitaciones a corto plazo y a la reducción del caudal de los ríos", agregó el Monitor de Sequía.

De igual manera, detallaron que las precipitaciones estuvieron mayormente por debajo de lo normal en Puerto Rico, mientras que las temperaturas oscilaron entre 1 y 3 grados por encima de lo habitual en la mayor parte del territorio.

Mientras tanto, la "sequía moderada" aumentó de 40,8 % registrado la semana pasada a 61,3 % esta semana.

El término "sequía moderada" significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos de nivel.

Finalmente, el Monitor de Sequía indicó que el porcentaje en la categoría "anormalmente seco" aumentó solo de 82,64 % a 82,65 % en una semana.

Según el organismo, la categoría "anormalmente seco" significa que la nubosidad "está baja", lo que dificulta las lluvias. EFE