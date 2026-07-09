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Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas construirán una planta de molienda por 437,6 millones

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La empresa agroindustrial argentina Molinos Agro ha anunciado este jueves un acuerdo con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para construir y operar conjuntamente una planta de molienda por 500 millones de dólares (437,6 millones de euros).

Según la comunicación remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el complejo se levantará en un terreno propiedad de ACA en la localidad de Timbúes, ubicada en la provincia de Santa Fe. Molinos Agro controlará el 65% del proyecto y ACA el 35% restante.

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Asimismo, la fábrica tendrá capacidad para procesar 15.000 toneladas diarias de soja; depósitos de judías, harina y aceite; así como las conexiones necesarias para utilizar las instalaciones de recepción y puerto ya existentes en el terreno.

La fase de construcción llevará unos tres años, aunque la zona cuenta con espacio suficiente para añadir más líneas de molienda, un segundo muelle en el río Paraná, almacenes o plataformas de carga y descarga.

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