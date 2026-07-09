Expertos discuten en Bolivia el reto de la reinvención laboral ante cambios tecnológicos

Santa Cruz (Bolivia), 9 jul (EFE).- Expertos en educación se reúnen en la ciudad boliviana de Santa Cruz para debatir un "nuevo contrato educativo" que responda a los acelerados cambios tecnológicos y a la necesidad de una constante "reinvención" de las habilidades y conocimientos exigidos por un mercado laboral en permanente transformación.

La discusión se desarrolla en el marco del VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) 2026, organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), bajo el lema 'Un nuevo contrato educativo para el 2030', que reúne a líderes académicos de organismos internacionales, autoridades estatales, investigadores y especialistas.

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La rectora nacional de Unifranz, Verónica Ágreda, mencionó a EFE que la tecnología se ha desarrollado con tal rapidez que las universidades deberán tener esa misma "agilidad" para "acompañar" y brindar una educación que aporte al "desarrollo social, económico y sostenible" de los países.

Ágreda afirmó que "la reinvención laboral se va a convertir en la nueva norma", por lo que es necesario preguntarse si los sistemas educativos en Latinoamérica podrán "acompañar" a los profesionales "a lo largo de la vida" y si existe una legislación "flexible" para que esto pueda suceder.

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La rectora de Unifranz resaltó la necesidad de tener "políticas públicas que respondan a lo que se demanda en este tiempo", por lo que destacó las "transiciones" normativas en Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, a las que se suma Bolivia con el desafío de la descentralización de la educación.

"El FIIE es un espacio de debate y de reflexión que nos permite enfrentar todas estas temáticas y recibir la retroalimentación de todos los expertos", remarcó.

Por su parte, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el colombiano Javier Medina, dijo a EFE que la región pasa por un momento en el que "está naciendo un nuevo contrato educativo", con la inteligencia artificial (IA) y la alta matriculación en las universidades.

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Medina explicó que ese contrato implica el tránsito de la formación profesional de cuatro a cinco años por una más "líquida" o dinámica, en la que las personas irán ganando "microcredenciales" o certificaciones de nuevas habilidades.

"Eso hace que las universidades tengan que ser más orientadas hacia el mercado laboral. Tienen que estar muy volcadas hacia la empleabilidad y estar mucho más preocupadas de cómo sintonizar a los estudiantes", agregó Medina.

En dos jornadas iniciadas el miércoles, se abordan cuatro ejes temáticos: políticas públicas para la transformación de la educación; innovación, investigación y tecnologías emergentes para la educación sostenible; competencias, empleabilidad y arquitecturas flexibles de aprendizaje; y ecosistemas globales de cooperación y producción de conocimiento.

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Estos campos abordan el impacto de la IA en el aprendizaje, el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas, el "aprender, desaprender y volver a aprender" constantemente, además de las habilidades para generar conocimiento colectivo, entre otros aspectos.

El foro incluye conferencias sobre políticas públicas para la educación, inteligencia artificial, neurociencia y educación STEM+, innovación global, cooperación internacional e internacionalización universitaria, entre otras temáticas.

Entre los invitados internacionales al FIIE está la representante de la Red de Rectoras y Rectores por la Sostenibilidad de la Unesco-Iesalc, la venezolana Yuma Inzolia; la directora ejecutiva de Siemens Stiftung, Nina Smidt; y el profesor invitado del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, en inglés) Media Lab, Rodrigo Fábrega.

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También destaca la especialista en inteligencia artificial y big data, la española Cristina Aranda; la fundadora de Singularity University Chile, Bárbara Silva; la directora para Latinoamérica, Portugal y España del Bachillerato Internacional, la española Maripé Menéndez; y el secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, el canadiense David Julien.

Por parte del Gobierno boliviano participa el ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, además de los representantes en Bolivia de Unicef, el CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y de universidades públicas y privadas. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Unifranz para la elaboración de este contenido.