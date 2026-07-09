El puertorriqueño Omar Courtz llega este viernes al Icónica Fest de Sevilla con "descarga de energía, ritmo y conexión"

Icónica Santalucía Sevilla Fest recibe este viernes, 10 de julio, a Omar Courtz, uno de los artistas con mayor proyección de la escena urbana internacional. El cantante y compositor puertorriqueño debutará en la Plaza de España de Sevilla con un espectáculo "que confirma el compromiso del festival con las grandes figuras que están definiendo el presente y el futuro de la música latina".

Convertido en una de las revelaciones del género, Omar Courtz ha experimentado un "ascenso meteórico" gracias a un estilo que combina con naturalidad el reguetón, el trap y el R&B, destacan los promotores musicales en un comunicado.

Su primer álbum, 'Primera Musa', publicado en 2024, alcanzó el número uno en España y el número dos de la lista 'Latin Rhythm Albums de Billboard', consolidando su irrupción internacional y situándolo entre los artistas más destacados de la nueva generación.

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Más allá de la música, Omar Courtz representa el perfil de un "artista versátil y con una trayectoria poco convencional". Graduado en Ingeniería Mecánica y medallista universitario en atletismo, ha sabido trasladar esa disciplina a una carrera que no ha dejado de crecer y que ya le ha llevado a colaborar con algunos de los nombres más importantes de la música latina, como Anuel AA, Rauw Alejandro, Pitbull o J Balvin.

Su talento le ha valido, además, el reconocimiento de Billboard, que lo ha señalado como uno de los artistas "llamados a marcar el futuro del género". Su concierto en Sevilla "promete una descarga de energía, ritmo y conexión con el público, en un directo que reunirá algunos de los temas que lo han convertido en uno de los nombres imprescindibles de la escena urbana actual".

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La velada concluirá con una nueva cita de las Endesa Music Sessions, que contará con la actuación de Enygma, DJ y productor de identidad desconocida convertido en uno de los fenómenos más singulares de la escena electrónica. Sus sesiones, en las que el reguetón convive con sonidos electrónicos, clásicos inesperados y beats de gran intensidad, se han convertido en una experiencia imprevisible que triunfa tanto en los escenarios como en las plataformas digitales.