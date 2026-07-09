La cueva de Altamira, "estable dentro de la fragilidad", mantendrá el actual régimen de visitas

La cueva de Altamira, en Santillana del Mar, mantendrá el actual régimen de visitas y también continuará el 'privilegio' de acceso a esta cavidad con pinturas paleolíticas para los jóvenes del municipio que cumplan los 18 años.

Así se ha aprobado en el Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, celebrado este jueves en Santillana del Mar, en el que se ha constado que el estado de conservación de la cueva "es estable dentro de la fragilidad", lo que permite mantener el régimen restrictivo de visitas implantado en 2014, cuando reabrió tras doce años cerrada al público por el deterioro de las pinturas.

PUBLICIDAD

La encargada de anunciarlo ha sido la jefa del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha ejercido en esta cita la Presidencia del Patronato, que es rotatoria y cada año se alterna entre el Ministerio de Cultura y el Ejecutivo autonómico.

Respecto al estado de la cueva, ha explicado que "continúa activo", y "no se ha ralentizado", la pérdida de pintura y de roca, "uno de los riesgos o problemas de conservación fundamentales en la cueva". Se trata de un proceso que se produce estacionalmente en la época en la que la humedad es más intensa, particularmente de febrero a junio, sobre el techo de la Sala de Polícromos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sí hay "buenas noticias" en relación con la microbiología, otro "factor fundamental para la conservación de las pinturas". Y es que las colonias bacterianas situadas en determinadas zonas de control de la sala de pinturas "parecen haber iniciado un proceso de progresiva reducción tanto en número como en tamaño".

Ello significa, según ha indicado la presidenta, que las medidas de control y acceso "están funcionando".

252 VISITANTES A LA CUEVA EN 2025

Según ha detallado, en 2025 accedieron a la cueva de Altamira 252 personas en 52 visitas públicas, todas ellas citadas a partir de esa lista de espera, formada por quienes solicitaron el acceso entre 1999 y 2002, que fue la fecha en que la lista se cerró.

PUBLICIDAD

Cuando se retomó la lista en 2020, había más de 3.500 solicitudes, y desde entonces se han gestionado un total de 820.

Además, en enero de 2026 se estrenaron las visitas de los jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido la mayoría de edad.

CRECEN LAS VISITAS AL MUSEO DE ALTAMIRA

Y en cuanto al Museo de Altamira, que incluye la 'Neocueva', Buruaga ha informado de que en 2025 lo han visitado 293.700 personas, un 0,31 por ciento más que el año anterior, manteniéndose como el segundo de la red estatal más visitado.

PUBLICIDAD

Buruaga ha destacado que esta cifra de visitantes "se aproxima" a la que se alcanzó el primer año de vida del museo, inaugurado en 2001, con lo que este año celebra su 25 aniversario.