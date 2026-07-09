Italia y Uruguay acuerdan en Roma el reconocimiento mutuo de los permisos de conducir

Roma, 9 jul (EFE).- Italia y Uruguay firmaron este jueves en Roma un acuerdo de reconocimiento mutuo de los permisos de conducir para simplificar el canje de licencias y facilitar la movilidad de ciudadanos de ambos países, según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia.

El pacto lo suscribieron el viceministro de Infraestructura y Transporte italiano, Edoardo Rixi, y el embajador de Uruguay en Italia, Alfredo Bogliaccini, según la nota oficial.

El acuerdo "simplificará los trámites para el canje de permisos de conducir, facilitando la movilidad de los ciudadanos italianos en Uruguay y de los ciudadanos uruguayos en Italia", explica el texto.

Durante la reunión previa a la firma, las partes destacaron los "profundos lazos históricos, culturales y económicos" entre Italia y Uruguay, atribuyendo ese vínculo, entre otros factores, a "la presencia de una gran comunidad italiana en Uruguay" y a que "una parte significativa de la población uruguaya" tiene origen italiano.

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Por el momento, ni el ministerio italiano ni la representación diplomática uruguaya precisaron los plazos de entrada en vigor ni los requisitos concretos para tramitar la convalidación en cada administración. EFE