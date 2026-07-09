Irán afirma que los ataques de EEUU "afectan gravemente" a la "reapertura gradual" del estrecho de Ormuz

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha subrayado este jueves que los bombardeos ejecutados durante los últimos días por Estados Unidos contra el país asiático "afectan gravemente" a la "reapertura gradual" del estrecho de Ormuz, al tiempo que ha alertado del impacto de esta situación sobre "los intereses de los países que se benefician" de esta estratégica vía.

"La temeridad del Ejército terrorista estadounidense y su injerencia en la designación de la ruta de tráfico no solo provocarán una respuesta aplastante por nuestra parte, sino que también afectará gravemente el proceso de apertura gradual y pondrá en grave peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Ormuz", ha dicho en un comunicado.

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"Declaramos de nuevo que los extranjeros no tienen cabida en esta tierra ni en el estrecho de Ormuz", ha señalado, al tiempo que ha ensalzado la labor de sus fuerzas en "la estabilización de la gestión" de la zona y "las labores para mantener la seguridad y abrirla gradualmente", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha detallado que durante las últimas dos semanas "se incrementó la capacidad de paso en cerca de un 50% respecto al tráfico anterior a la guerra" y ha añadido que también se estaba "aumentando el número de buques" que pasaban por la zona, "en línea con estrictas normas de seguridad" y "con permiso de la Armada de la Guardia Revolucionaria".

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Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

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