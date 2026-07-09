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Investigan una presunta agresión sexual a una menor trans tras intoxicarla con droga alfa

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Agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía y un juzgado de València investigan una presunta agresión sexual a una menor de 17 años de género trans tras supuestamente haber sido intoxicada con la conocida droga alfa, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El incidente se remonta al pasado 25 junio, cuando la víctima acudió a casa de un hombre, al que había conocido por Instagram, y se tomó una bebida. Seguidamente empezó a encontrarse mal y se despertó ya desnuda.

La menor narró los hechos su madre y acabaron en el hospital, donde diferentes pruebas determinaron que había consumido droga alfa, pese a que ella no había sido consciente de ello.

La Policía llegó a detener el pasado viernes, 3 de julio, al presunto agresor y, al día siguiente, fue puesto a disposición judicial. La investigación policial está cerrada y ahora es el juzgado quien se ha hecho cargo del procedimiento.

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Según ha adelantado Levante-EMV, el arrestado se había ofrecido a la víctima a darle apoyo emocional tras ser ella rechazada por otro chico la noche de antes, al que confesó que era trans y que no había completado la transición de sexo.

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