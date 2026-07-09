El Supremo surcoreano ratifica condena de siete años de cárcel para el expresidente Yoon

Seúl, 9 jul (EFE).- El Tribunal Supremo surcoreano ratificó este jueves una condena de siete años de prisión contra el expresidente Yoon Suk-yeol por obstruir la ejecución de una orden de arresto y otros delitos en uno de los casos relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

El Supremo dijo en un comunicado que rechazó los recursos presentados tanto por Yoon como por el fiscal especial, que había llegado a pedir una pena de diez años en la instancia previa, dejando en firme la sentencia impuesta en abril por el Tribunal Superior de Seúl.

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Con la magistrada Lee Sook-yeon como ponente, el Supremo confirmó la responsabilidad de Yoon por obstruir la ejecución de órdenes de arresto y registro dictadas contra él, mediante la movilización de recursos del Servicio de Seguridad Presidencial.

También avaló que Yoon ordenó la difusión de información falsa a la prensa extranjera y que el expresidente abusó de su autoridad al impedir que nueve ministros ejercieran su derecho a deliberar sobre la declaración de la ley marcial.

El fallo mantuvo además condenas por la elaboración de una proclamación falsa de ley marcial, la destrucción de un documento considerado registro presidencial y documento público, y la instigación a borrar registros de llamadas de teléfonos seguros usados por mandos militares.

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Se trata del primero de los cuatro casos penales relacionados con la ley marcial que enfrenta Yoon en llegar al Supremo.

El expresidente se encuentra detenido desde julio de 2025 y fue condenado en febrero de este año a cadena perpetua por cargos de insurrección tras la imposición anticonstitucional del estado de excepción.

Su esposa, la ex primera dama Kim Keon-hee, también se encuentra en prisión con sentencias de cuatro y siete años en dos juicios distintos por corrupción y otros cargos. EFE