Un juez ordena liberar el pago de cinco millones de euros de Trump a Jean Carroll por abuso sexual y difamación

Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado liberar los 5,8 millones de dólares (cerca de cinco millones de euros) que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe pagar a la escritora y columnista Elizabeth Jean Carroll tras ser condenado por abusos sexuales y difamación contra ella después de que desvelara lo sucedido.

El juez Lewis Kaplan ha rechazado así una petición de Trump para impedir la entrega de los fondos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su recurso para impugnar la decisión del jurado, en uno de los dos procesos de Carroll contra el mandatario por una agresión sexual en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de los noventa.

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Trump ya ha notificado que apelará la decisión, mientras que un portavoz de su equipo legal ha subrayado que "el pueblo estadounidense está con el presidente Trump al exigir un fin inmediato a todas las cazas de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll", según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

"El presidente Trump seguirá ganando contra la persecución legal liberal, mientras continúa centrado en su misión de hacer a Estados Unidos grande de nuevo", ha agregado, después de que los abogados del mandatario argumentaran previamente que no proceder a un aplazamiento en esta decisión no perjudicaría a Carroll, pero causaría un "daño irreparable" al inquilino de la Casa Blanca.

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Sin embargo, los abogados de Carroll habían reclamado al juez que liberara los fondos después de que el Supremo rechazara la semana pasada la petición de Trump para impugnar el veredicto del jurado, un paso que también ha sido apelado. La escritora y columnista no se ha pronunciado por ahora sobre la decisión de Kaplan.

El caso se remonta a 2019, cuando Carroll desveló por primera vez la agresión que sufrió por parte de Trump en el probador de una tienda en Nueva York y que un jurado de Nueva York consideró probado en otro proceso que ya se había saldado con una primera orden para pagar cinco millones de dólares por abusos sexuales y difamación.

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Sin embargo, Carroll abrió un segundo frente judicial por difamación contra Trump, que seguía hablando de la escritora, y un jurado le condenó a pagar más de 83 millones de dólares (unos 72,5 millones de euros), una sentencia ratificada en septiembre de 2025 por un tribunal de apelaciones del país norteamericano, que determinó además que el mandatario no puede acogerse a la inmunidad presidencial.