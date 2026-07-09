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Fali, la jirafa de Terra Natura Murcia, predice los resultados de los partidos de España en el Mundial

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Fali, la jirafa de Terra Natura Murcia, ha adivinado el resultado de la selección española de fútbol en los tres últimos encuentros del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entre ellos el triunfo (0-1) contra Portugal en los octavos de final del torneo.

Esta iniciativa, puesta en marcha a través de redes sociales, la ha convertido en la protagonista estos días, al igual que sucedió con otros animales han ganado popularidad por sus predicciones en grandes competiciones deportivas.

Es la primera vez que Terra Natura Murcia desarrolla una iniciativa de este tipo con la jirafa Fali. La dinámica se realiza únicamente con los partidos de la selección española y suele llevarse a cabo en la jornada previa, según ha informado un portavoz.

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La acción tiene como objetivo generar una propuesta cercana y entretenida para la comunidad de Terra Natura Murcia, aprovechando el ambiente mundialista y el vínculo que los visitantes mantienen con algunos de los animales más emblemáticos del parque.

Con esta iniciativa, Terra Natura Murcia acerca de una forma diferente la vida del parque a sus seguidores, combinando actualidad, entretenimiento y la presencia de una de las especies más impresionantes que pueden observarse en sus instalaciones.

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