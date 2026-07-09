Coca-Cola activa el verano en más de 40.000 puntos de venta con experiencias para dinamizar el consumo

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha puesto en marcha su plan de verano en España con una combinación de inversión, activación comercial e innovación orientada con el objtetivo de dinamizar y acelerar el consumo en los meses de mayor actividad comercial del año, según informa en un comunicado.

En concreto, la multinacional de bebidas está desplegando esta estrategia en hostelería, alimentación moderna y conveniencia, reforzando su presencia en todo el territorio.

De esta forma, la campaña se apoya en un contexto favorable, ya que se estima un verano con una demanda turística sólida, tanto internacional como nacional, y con un consumidor que prioriza cada vez más la experiencia, especialmente en ocio y restauración. Además se suma un alto nivel de actividad social en estos meses, que consolida a bares, terrazas y espacios al aire libre como algunos de los principales motores de consumo.

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"El verano ya está mostrando un alto nivel de actividad, especialmente en entornos vinculados a la hostelería y al ocio. Nuestro objetivo es estar al lado de nuestros clientes en este momento clave, ayudándoles a generar más tráfico, más consumo y mejores experiencias en el punto de venta", ha asegurado el director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Rubén Casado.

LA HOSTELERÍA, EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

En este contexto, la hostelería se sitúa en el centro de la estrategia, por lo que ha destinado 4,8 millones de euros a la ampliación y renovación de su parque de terrazas, consciente de que el consumo en verano se desplaza de forma significativa hacia espacios exteriores.

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Durante esta campaña, la compañía está incorporando más de 83.000 elementos (mesas, sillas y sombrillas), lo que supone un incremento relevante respecto al año anterior y permite llegar a más de 6.100 establecimientos hosteleros en toda España.

La multinacional también apuesta por dinamizar el consumo en el punto de venta. Por ello, está activando cerca de 20.000 bares y restaurantes con iniciativas que incluyen materiales de visibilidad, personalización de cartas -tanto físicas como digitales- y experiencias dirigidas al consumidor, como catas o degustaciones.

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En paralelo, marcas como Royal Bliss están ganando protagonismo en momentos de consumo en crecimiento, como el aperitivo o el tardeo, reflejo de nuevas formas de socialización.

MUNDIAL DE FÚTBOL

Mientras que en el canal de la alimentación moderna, la estrategia se centra en ganar visibilidad y activar la compra desde el punto de venta con el Mundial de fútbol como uno de los principales ejes de la campaña.

Como patrocinador histórico, Coca-Cola está desplegando promociones vinculadas al torneo en miles de puntos de venta, acompañadas de una fuerte presencia en el lineal a través de materiales promocionales. El objetivo es aprovechar la relevancia cultural y mediática del evento para generar tráfico y aumentar la rotación en tienda.

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Además, todos los envases de PET y lata incorporan decoración promocional vinculada al Mundial, con pincodes en tapones que dan acceso a premios. En total, más de 650 millones de envases están activando estas promociones.

A este impulso se suma la apuesta por conectar con nuevos públicos como en el caso de Fanta que está desarrollando una nueva edición de Wanta, inspirada en el universo 'gaming', que combina promociones, experiencias inmersivas y una visibilidad destacada en el punto de venta.

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Por su otro lado, en el canal de conveniencia adquiere especial relevancia en verano, impulsado por la movilidad, el turismo y los momentos de consumo espontáneo. La estrategia se centra en facilitar el acceso a bebidas frías en entornos urbanos, zonas turísticas y espacios de ocio.

En este contexto, el Mundial vuelve a actuar como palanca de activación con iniciativas como la colaboración con Panini, integrada directamente en el producto: más de 15 millones de botellas de PET 500 de Coca-Cola (Original y Cero) incorporan cromos de jugadores en sus envases y ya se ha desplegado en más de 5.000 puntos de venta.

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Por último, la innovación completa el plan de verano con lanzamientos que responden a una demanda creciente de opciones refrescantes, prácticas y adaptadas a nuevos momentos de consumo. Entre las principales novedades destacan propuestas como Sprite Zero Chill Menta o Fuze Tea Té Verde & Lima Menta, diseñadas específicamente para los meses de calor.

El portfolio se refuerza además con propuestas ligadas al deporte, la hidratación y la energía, como las ediciones especiales de Powerade, la ampliación de la gama Monster Rehab con nuevas variedades o el lanzamiento de Aquarius Extra, pensado para acompañar estilos de vida activos.

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"La innovación nos permite seguir siendo relevantes. No se trata solo de lanzar productos, sino de adaptarnos a cómo, cuándo y dónde consume hoy la gente, especialmente en momentos tan dinámicos como el verano", ha señalado Casado.