Detenido un joven por llamar "mora de mierda" a una mujer y enfrentarse a la Policía en un bar de Ávila

La Policía Local de Ávila ha detenido a un joven de 20 años, vecino de la capital abulense, por posibles delitos de odio, resistencia y desobediencia a la autoridad tras llamar "mora de mierda" a una mujer en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Soria y enfrentarse a los agentes que acudieron al lugar al grito de "hijos de puta, sois unos cabrones, solo valéis para multar".

Los hechos tuvieron lugar pasada la una de la mañana de este jueves, cuando la Policía Local fue requerida para acudir a un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Soria, donde había un varón que gritaba y no dejaba salir a una mujer que se encontraba en su interior.

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Personados en el lugar, los agentes fueron requeridos por un varón que aseguró ser hijo de la mujer que se encontraba en el interior del establecimiento.

Este testigo afirmó, igualmente, que iba a denunciar a la persona que gritaba en el interior del establecimiento y no dejaba salir del establecimiento a su madre por un posible delito de odio, al estar gritándole "mora de mierda".

Por los hechos descritos, los agentes procedieron a identificar al autor de los insultos, que se negó, en reiteradas ocasiones, a ser identificado.

También manifestó una actitud agresiva e hizo caso omiso a los requerimientos de los agentes para que cesase de esa actitud, han detallado fuentes del Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Sin embargo y lejos de deponer su actitud, esta persona obstaculizó cada vez más la labor policial, a la vez que se torno cada vez más agresivo al insultar a los agentes con frases como "hijos de puta, sois unos cabrones, solo valéis para multar".

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Los agentes consiguieron reducir al joven que opuso una "gran resistencia", por lo que fue necesaria la intervención de otra patrulla para poder esposarle.

Como consecuencia de lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del interesado, a quien se informó en el acto del motivo de su detención y de los hechos que se le imputaban como presunto autor de delitos de odio, resistencia y desobediencia, además de informarle de los derechos que le asistían en virtud de la legislación vigente.

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El detenido, además, fue trasladado al Urgencias del centro de salud para ser atendido por una contusión de rodilla y por agitación psicomotriz.

También en el servicio de urgencias tuvo que ser atendido uno de los agentes de Policía Local por contusión en la mano izquierda.

Igualmente, a estas dependencias acudieron agentes de Policía Nacional para hacerse cargo del traslado del detenido a dependencias policiales.

SEGURIDAD VIAL

También agentes de Policía Local han denunciado en las últimas horas a un vecino de Ávila, de 27 años, por un posible delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron a la una de la mañana del miércoles, cuando una patrulla observó que un vehículo circulaba a una velocidad elevada y con un nivel de ruido también muy elevado, ya que el conductor del mismo realizaba frecuentes acelerones.

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Los agentes detuvieron el vehículo y procedieron a la identificación del conductor, que, además, presentaba síntomas y un comportamiento que permitían "razonablemente presumir que iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas".

Los agentes le requirieron someterse a las pruebas de detección de alcoholemia, que arrojaron un resultado altamente positivo, por lo que se instruyó el correspondiente atestado por un posible delito contra la seguridad vial.