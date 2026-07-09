Los jóvenes líderes de AmChamSpain analizan en el W Barcelona las claves de la experiencia de cliente de lujo

El programa Young Leaders Network (YLN) de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain) ha celebrado una sesión exclusiva en el hotel W Barcelona donde más de 50 jóvenes profesionales han analizado, junto al equipo directivo del establecimiento, cómo transformar la promesa de una marca de lujo en una ventaja competitiva diferencial y reconocida globalmente.

La jornada, titulada 'Luxury in Action: When Brand Meets the Guest Experience', estuvo liderada por el director general de W Barcelona, Peter Schickling, y la directora de ventas, Jeannine Perié. Ambos directivos compartieron las claves para construir una experiencia de cliente coherente y memorable, destacando la importancia de la personalización, la gestión de equipos internacionales y el papel de la innovación para mantener el posicionamiento en el segmento del lujo.

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"El lujo hoy ya no se define por lo que se ofrece, sino por cómo se hace sentir a cada huésped. Una experiencia memorable se construye desde una cultura interna sólida", destacó Schickling.

Por su parte, la directora ejecutiva de AmChamSpain, Aida Casamitjana, subrayó la importancia de estos entornos de aprendizaje para el talento joven, afirmando que "la excelencia, independientemente del sector del que provenga, es siempre una fuente de inspiración".

IMPULSO AL TEJIDO EMPRESARIAL TRANSATLÁNTICO

Esta sesión se enmarca en la 7.ª edición del programa YLN, que actualmente cuenta con 116 participantes de 70 empresas miembro de la institución, abarcando 15 sectores como tecnología, finanzas, consultoría y energía. La edición actual está liderada por la directora general de Bristol Myers Squibb, Sandra Orta, y el presidente de Iberia en Google, Lino Cattaruzzi.

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Tras un debate sobre la evolución de las expectativas del cliente en el sector de la hospitalidad, el encuentro concluyó con una sesión de networking en las terrazas del hotel frente al Mediterráneo.