El entrenador del Barça vuelve al trabajo después de sus vacaciones

Sant Joan Despí (España), 9 jul (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, acudió este jueves a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tras disfrutar de sus vacaciones, para preparar los últimos detalles del inicio de la pretemporada, previsto para el lunes 13 de julio.

Acompañado de su asistente, Marcus Sorg, Flick volvió a las instalaciones de Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona (noreste de España), donde ya hay algunos futbolistas de la plantilla azulgrana que llevan días ejercitándose.

Es el caso de los defensas Gerard Martín y Héctor Fort, que ha regresado a la disciplina azulgrana tras su cesión al Elche, y del centrocampista Fermín López, quien sigue trabajando en su recuperación tras romperse el quinto metatarsiano de su pie derecho ante el Betis en mayo pasado. EFE

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