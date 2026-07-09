Ayuda urgente de 145 millones para que los agricultores franceses compren fertilizantes

París, 9 jul (EFE).- El Gobierno francés lanzó este jueves un plan de ayuda de urgencia de 145 millones de euros para que los agricultores puedan comprar fertilizantes, cuyos precios se han disparado en los últimos meses por el cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra en Oriente Medio.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, explicó en una conferencia de prensa que de esa dotación, 107 millones procederán de la reserva movilizada por la Comisión Europea para hacer frente a la crisis de los fertilizante y atribuida a Francia (que se lleva un 20 % del total) y el resto a cargo del erario público francés.

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La ayuda será con carácter general de 50 euros por tonelada con un mínimo de 750 euros por explotación. Para poder beneficiarse de ella, se tendrán que justificar los volúmenes consumidos en el pasado.

Para los agricultores que tienen un gasto en fertilizantes que suponen más del 10 % de sus costos, la subvención subirá hasta 70 euros por hectárea.

"El mensaje es claro: compren ahora los fertilizantes y garanticen la siembra", subrayó la ministra.

El objetivo es que los agricultores no se priven de los fertilizantes debido a los precios, porque eso tendría repercusiones sobre la producción de las próximas cosechas, y por tanto sobre la rentabilidad de las explotaciones, que están sometidas a presión por los bajos precios agrícolas actuales.

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Genevard indicó que, más allá de responder a la situación de "extrema urgencia", a medio plazo su responsabilidad es reducir la dependencia de las importaciones y eso pasa en primer lugar por reducir en un 50 % el consumo de fertilizantes químicos con un mayor ajuste de las cantidades utilizadas en el momento en el que los cultivos los necesitan.

También desarrollar los cultivos de leguminosas que necesitan mucha menor aportación y en paralelo buscar soluciones alternativas a los fertilizantes de nitrógeno con "soluciones orgánicas" como los purines, y estimó que se podrían sustituir un 24 %.

El otro gran pilar del plan a medio y largo plazo es incrementar en un 50 % las capacidades de producción (actualmente Francia cubre el 30 % de sus necesidades), para lo cual se ha puesto en marcha un programa de inversión de 2.000 millones de euros en diez años, de los que 620 millones serán de dinero público.

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Eso cubre tres proyectos de plantas de fabricación de fertilizantes, dos en Normandía (noroeste) y otro en el departamento de Somme (norte). "Producir es un acto de soberanía nacional", destacó la ministra. EFE