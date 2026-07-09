Al menos un muerto y cinco heridos tras ataques ucranianos en región fronteriza rusa

Moscú, 9 jul (EFE).- Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas, incluido un menor de edad, tras ataques lanzados por el Ejército ucraniano contra la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informaron hoy las autoridades locales.

"A consecuencia de los ataques terroristas del Ejército ucraniano murió una persona y otras cinco, incluyendo a un menor de edad, resultaron heridas", señaló el servicio de prensa del gobierno local en MAX, la red de mensajería rusa.

Según las autoridades, "un dron impactó contra un automóvil en la carretera Yasnie Zori-Cheremoshnoe, en el distrito de Belgorod".

"El hombre falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos", añadieron.

Otras dos personas, un adolescente de 16 años y una mujer, fueron trasladados a un hospital regional con heridas de metralla.

En la localidad de Novaya Tavolzhanka del distrito Shebekino un militar resultó herido mientras repelía un ataque enemigo contra infraestructura civil, según las autoridades.

Además, en el distrito de Graivoron dos mujeres resultaron heridas en la aldea de Zamostie tras el ataque de un dron FPV ucraniano contra el vehículo en el que viajaban.

Esta región fronteriza, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ronda las 80 personas. EFE