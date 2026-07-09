Al menos 10 muertos en un ataque armado en Sudán del Sur para robar ganado

Yuba, 9 jul (EFE).- Al menos 10 personas, entre ellas un alto oficial de policía, murieron este jueves y otras cinco resultaron heridas en un asalto contra una comisaría, lanzado por jóvenes fuertemente armados que pretendían robar ganado, en una jornada en la que el país conmemora los 15 años de su independencia, informaron a EFE fuentes oficiales.

"Puedo confirmar que al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas en el ataque de esta mañana contra la comisaría en el condado de Tonj Norte", en el estado de Warrap, en el noroeste de Sudán del Sur, dijo a EFE el ministro de Información de Warrap, Paul Deng.

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"Se han desplegado fuerzas de seguridad para perseguir a los atacantes y restablecer la calma, mientras que el gobierno estatal trabaja para verificar el número total de víctimas y el alcance de las pérdidas", aseveró.

Según el ministro, los atacantes atacaron Warrap poco antes del amanecer para robar ganado.

Entre los fallecidos se encontraba el coronel Anyuat Akol, comandante de la comisaría local, junto con miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, incluido el empresario sudanés Ishac Yacub Adam, originario de Darfur.

Este último ataque se produce apenas un día después de otro brote de violencia en el estado de Warrap que causó 14 muertos, mientras que a principios de esta semana más de 20 personas murieron en enfrentamientos intercomunitarios separados en la región del Gran Tonj.

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La sucesión de incidentes mortales ha suscitado nuevas preocupaciones sobre el deterioro de la situación de seguridad en una de las regiones más inestables de Sudán del Sur.

Este nuevo ataque ha ensombrecido las celebraciones del 15º aniversario de la independencia de Sudán del Sur, un hito con el que los líderes gubernamentales esperaban demostrar el progreso hacia la paz y la reconciliación nacional.

La violencia se produce, además, mientras Sudán del Sur se prepara para sus elecciones generales, prorrogadas en varias ocasiones y ahora previstas para diciembre de 2026.

El estado de Warrap ha sido testigo de ciclos recurrentes de violencia intercomunitaria, impulsados ​​por el robo de ganado, ataques de venganza y disputas por tierras de pastoreo.EFE