X busca impulsar el contenido original con nuevas funciones de edición y grabación de vídeo en la app para iOS

La red social X (antes Twitter) ha actualizado su aplicación en iOS con dos nuevas funciones dedicadas a la edición y la grabación de vídeo para impulsar los contenidos originales.

El director de producto de X, Nikita Bier, ha anunciado este martes en su cuenta oficial una renovación completa de su herramienta con un nuevo editor y grabador de vídeo para evitar que los creadores republiquen contenido desde otras plataformas.

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"Una de nuestras grandes prioridades es dar a los creadores las herramientas que les permitan generar contenido original y recompensar a esos creadores", señala Bier al detallar las novedades de la 'app' en iOS.

La primera de estas novedades es la de los subtítulos superpuestos multiidioma, que permiten añadir subtítulos automáticos en múltiples idiomas directamente sobre el vídeo.

Asimismo, permite modificar el estilo, la tipografía y el diseño para que se adapte al tipo de contenido que quiere publicar el usuario desde su cuenta en X.

La segunda novedad es la pantalla verde, que permite cambiar el fondo del vídeo al utilizar las imágenes que tenga el usuario en su móvil o al usar cualquier publicación de X.

Es decir, que esta novedad facilita la creación de vídeos de reacción, memes y comentarios de noticias directamente desde la 'app' de X.

De hecho, uno de los objetivos del nuevo editor y grabador es dar a los usuarios y creadores las herramientas necesarias para que puedan crear contenido original desde la plataforma X, en vez de republicar contenido desde otras.

En abril, en respuesta a otro usuario, Bier recomendó a los creadores que graben vídeos originales en X, ya que, según dijo, X reduce la visibilidad del contenido republicado desde otras plataformas. "Queremos contenido totalmente nuevo en la aplicación", afirmó.

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Sobre la posibilidad de que el nuevo editor y grabador de vídeo lleguen a Android, en unas declaraciones hechas a TechCrunch, Bier ha explicado que estas dos herramientas llegan primero a iOS debido a que la versión de Android se está reconstruyendo por completo desde cero.