(AMP) El petróleo sube más de un 6% tras los ataques de EEUU a Irán y el restablecimiento de sanciones

El precio del barril de petróleo ha llegado a registrar subidas superiores al 6% tras la apertura de mercados en Europa para cotizar en niveles máximos desde finales de junio, después de que Estados Unidos haya lanzado "fuertes" ataques contra Irán y restablecido las sanciones al crudo iraní en respuesta a las "agresiones" del país persa contra buques en el estrecho de Ormuz.

En el caso del petróleo de calidad Brent, de referencia para el Viejo Continente, el barril se encarecía esta mañana hasta un 6,2%, alcanzando los 78,77 dólares, su mayor coste desde el pasado 22 de junio y muy por encima de los 70 dólares del pasado 2 de julio.

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De su lado, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, subía un 6,5%, hasta 75,05 dólares, también en máximos desde el pasado 22 de junio, tras haber llegado a estar a punto de bajar de 67 dólares hace menos de una semana.

El repunte de los precios del crudo obedece al recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán, después de que este martes un proyectil de origen desconocido impactase contra un buque cisterna catarí que transitaba por el estrecho de Ormuz, tras lo que el Departamento del Tesoro estadounidense retiró la autorización para las ventas de petróleo iraní.

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Asimismo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

Concretamente, el órgano castrense ha afirmado haber atacado sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, instalaciones de radar costeras, sistemas de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria en el estrecho y sus alrededores", en aras de "mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional" que transita por el referido paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

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"Los ataques iraníes provocaron una respuesta firme de Estados Unidos, con nuevos ataques", han señalado Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Research, para quienes, si bien la revocación de las sanciones al crudo iraní no altera fundamentalmente la dinámica del mercado petrolero, es importante desde el punto de vista del sentimiento del mercado ante el aumento del riesgo de que se rompa el acuerdo temporal entre EEUU e Irán.

Asimismo, los analistas han recordado que la intensificación de los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas brinda un nuevo impulso a los mercados de destilados intermedios, ya que los daños están afectando las exportaciones de diesel, agravando el desequilibrio en el mercado de productos refinados en un momento en que aún se espera la normalización de los flujos procedentes de Oriente Próximo.

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En cuanto al gas, los expertos han advertido de que el mercado europeo continúa mostrando escasez a medida que avanza la temporada de acumular reservas y las importaciones europeas de GNL han disminuido ante la competencia de Asia en el mercado spot.

"La reciente escalada de tensiones solo aumenta la preocupación por la escasez a medida que Europa se acerca a la temporada de calefacción", han comentado.