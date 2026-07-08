Violeta Mangriñán, a corazón abierto. De cómo es su relación con Fabbio a si finalmente pasarán por el altar

Imagen de Pantene desde hace cinco años y convertida en una de las mejores embajadoras de su famoso 'pelo Pantene', Violeta Mangriñán no se ha perdido este martes la gran fiesta con la que la marca de productos capilares y Paula Echevarría han celebrado en Madrid su 20º aniversario formando un tándem de éxito inseparable. Y, además de sus planes para este verano, se ha sincerado sobre su historia de amor con Fabbio Colloricchio y ha revelado por qué tiene claro que se plantan con Gala (4) y Gía (2) y tienen claro por qué no quieren ampliar la familia.
"Ya sabéis que soy muy casera, que durante el año no paro y además tengo la suerte de viajar mucho por trabajo. Entonces cuando llegan las vacaciones me apetece mucho estar en casa. Desde que somos padres, Fabbio y yo tratamos de tener unos días solitos y eso lo vamos a hacer seguro, me voy 5 días con él a Menorca. Y luego con las niñas a Galicia y seguramente un par de días al pueblo, pero el resto voy a estar aquí en Madrid y me apetece muchísimo" ha revelado.
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Como reconoce, es fundamental encontrar momentos para la pareja y cuidar la relación porque "cuando uno tiene hijos y también con el trabajo que tenemos los dos, que no tenemos un horario, una rutina y tal, creo que es importante". Y, aunque los rumores de crisis les han perseguido últimamente, Violeta asegura que "realmente siempre hemos estado igual. Peleamos, tenemos momentos mejores y peores evidentemente, con niños pequeños cuando uno descansa mal, estamos más irascibles y podemos discutir un poco más, pero la verdad es que nunca hemos tenido una crisis, toco madera, como tal".
"La relación perfecta para mí no existe, nunca he vendido una relación perfecta e idílica. Tenemos una relación normal, con nuestros más, con nuestros menos. Y, oye, pues ojalá dure muchos años. Voy a hacer lo posible también, pues eso, por sacar nuestros momentos de novios" ha expresado con una sonrisa.
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Han sido muchas las veces que la influencer ha utilizado sus redes sociales para lanzarle indirectas a Fabbio para que le pida matrimonio de una vez, pero como ha asegurado, de momento la boda no entra en sus planes: "Nada de ata más que un hijo, porque al final el matrimonio, hoy te casas y mañana te puedes divorciar, si quieres, es firmar un papel. Y creo que ahora mismo no es el momento perfecto, porque al final la boda, quieras que no, requiere de un tiempo, de una preparación, de una inversión económica... y no, creo que no es el mejor momento para ninguno de los dos. A lo mejor en un futuro sí, pero creo que a corto plano no" ha zanjado.
Y si no se le pasa por la cabeza casarse, menos todavía volver a ser madre, como ha dejado claro entre risas. "Más niños eso sí que te aseguro que no. Vamos, llevo el DIU y espero que siga haciendo su función mucho tiempo" ha sentenciado.
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