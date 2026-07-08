Restablecida la circulación de trenes Zafra-Sevilla tras solucionar la incidencia entre Llerena y Guadalcanal

La circulación de trenes en la línea Zafra-Sevilla ha quedado restablecida a primera hora de este miércoles 8 de julio tras quedar solucionada la incidencia en la infraestructura entre Llerena (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla) que mantuvo interrumpida la circulación durante la jornada de este martes.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 07,00 horas en sus redes sociales, la incidencia que afecta a los trenes que circulan en el tramo Zafra-Sevilla ha quedado "solucionada" y se restablece la "circulación normal".

PUBLICIDAD

Renfe estableció este martes un plan de transporte alternativo por carretera para los trenes de Media Distancia afectados y garantizar la movilidad de los viajeros.