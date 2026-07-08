Seúl destinará 100 millones de dólares a un paquete de ayuda no letal para Ucrania

Ankara/Seúl, 8 jul (EFE).- Corea del Sur dijo este martes que destinará un paquete de ayuda no letal por valor de 100 millones de dólares a Ucrania para apoyar al país europeo ante su guerra contra Rusia, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara.

"Para que esta terrible guerra termine cuanto antes y pueda recuperarse la vida cotidiana en paz, Corea del Sur seguirá sumando esfuerzos junto con la comunidad internacional como potencia responsable a escala global", señaló en una rueda de prensa el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, en relación con la asistencia a Kiev.

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Los componentes concretos del paquete todavía no han sido definidos y continúan bajo estudio, indicó posteriormente un alto funcionario surcoreano bajo condición de anonimato, según la transcripción de la rueda de prensa facilitada por la Presidencia surcoreana.

El funcionario aseguró, no obstante, que el país asiático mantendrá su posición de no proporcionar armas letales a Kiev.

En 2023, Seúl anunció un paquete de asistencia a Ucrania por 2.300 millones de dólares, compuesto por 200 millones en ayuda humanitaria y 2.100 millones en préstamos concesionales de largo plazo.

El anuncio de Corea del Sur, que participa en la cumbre de la OTAN en calidad de país socio, se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunciara también este martes en Ankara una nueva ayuda militar a Ucrania por valor de unos 650 millones de dólares estadounidenses. EFE

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