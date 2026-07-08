Proveedores denuncian deuda de 1.553 millones de dólares por parte de la estatal Pemex

Ciudad de México, 7 jul (EFE).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una deuda de 27.240 millones de pesos (unos 1.553 millones de dólares) con proveedores de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), organización que denunció este martes "graves irregularidades en el proceso de pagos" por parte de la petrolera.

En una carta dirigida a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y a los titulares de las secretarías de Hacienda, Energía y Economía, Édgar Amador Zamora, Luz Elena González y Marcelo Ebrard, respectivamente, además del nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, la Amespac precisó que se trata de adeudos de 2024, ya que los pagos de los años 2025 y de 2026, han sido "parcialmente cubiertos".

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"Hasta la fecha, siguen sin resolverse adeudos considerables, correspondientes a 2024, tanto de facturas vencidas como estimaciones de trabajos terminados que no han permitido documentarse y facturarse a través del sistema conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) de PEMEX", dijo la asociación integrada por 49 de los principales prestadores de servicios de exploración y extracción de hidrocarburos en México.

La Amespac señaló que "considerando que los adeudos relativos a 2025 y 2026, fueron parcialmente cubiertos" a través del mecanismo 'Onyx', instrumentado con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex, "la falta de atención a los adeudos correspondientes a 2024 ha generado gran incertidumbre, afectando muy severamente" la cadena de valor de la industria petrolera nacional y ha comprometido los procesos actuales de producción de hidrocarburos.

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Resulta "particularmente preocupante" que, a julio de 2026, los adeudos correspondientes aún al ejercicio 2024 "permanezcan pendientes de regularización".

La Asociación expuso que respecto de la mayoría de sus asociados "el monto asciende a más de 27.240 millones de pesos, equivalente a unos 1.553 millones de dólares".

La Amespac explicó que la situación obliga a diversas empresas que cotizan en mercados internacionales de valores "a reflejar dichos adeudos en su información financiera, de conformidad con las reglas de la New York Stock Exchange, los U.S. Generally Accepted Accounting Principles, U.S. GAAP, y la normativa emitida por la U.S. Securities and Exchange Commission, SEC".

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Ante tal escenario, la Amespac solicitó la emisión inmediata de los pagos pendientes correspondientes a servicios efectivamente prestados, concluidos y debidamente documentados durante el ejercicio 2024.

Además, la Asociación pidió la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre Pemex, las autoridades competentes y representantes de Amespac para revisar, conciliar y regularizar el rezago pendiente.

El pasado 30 de abril, Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, informó que perdió 45.993 millones de pesos (2.626 millones de dólares) en el primer trimestre del año, el 5,97 % más que en el mismo periodo de 2025, debido a una caída de las exportaciones y en un escenario de “alta volatilidad de los mercados energéticos” que impactó en el precio del petróleo.

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Según el reporte financiero trimestral de la estatal, la cifra negativa de la petrolera en el primer trimestre de 2026 se compara con las pérdidas de 43.329 millones de pesos (unos 2.473 millones de dólares) del mismo periodo de 2025. EFE