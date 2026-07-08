Sanofi se compromete con Bruselas a no desacreditar el antigripal de su rival Seqirus para evitar una sanción

La Comisión Europea ha informado este miércoles de que Sanofi se ha comprometido a no desacreditar más el antigripal para pacientes vulnerables de su rival Seqirus y comunicar a los profesionales sanitarios que los productos de las dos marcas --'Efluelda' y 'Fluad'-- son "equivalentes", después de que Bruselas iniciara una investigación formal contra el laboratorio por presuntas prácticas engañosas y anticompetitivas.

El Ejecutivo comunitario da ahora de plazo hasta el 21 de agosto para que otras partes interesadas en el caso presenten sus comentarios sobre los cambios propuestos por Sanofi; unos compromisos que de ser validados por Bruselas estarán en vigor hasta marzo de 2030 y serán supervisados por un representante mandatado por los propios servicios comunitarios.

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Bruselas anunció el pasado 26 de junio que, según sus conclusiones preliminares, la multinacional con sede en Francia podría estar abusando de su posición dominante en los mercados de las vacunas antigripales reforzadas en Alemania y Francia.

El Ejecutivo comunitario también cree que en 2024 lanzó una campaña de desacreditación para convencer a los profesionales de la salud de que la base probatoria del suero de la competencia, Fluad, era "menos sólida" que la de su propia producción, Efluelda. Una información que, además, contradice las conclusiones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y de los grupos asesores técnicos nacionales de inmunización de Alemania y Francia.

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Entre las irregularidades identificadas por los servicios comunitarios y sobre las que Sanofi puede ofrecer cambios para evitar la multa, figura la presentación "engañosa y/o inexacta" de las recomendaciones de vacunación compartidas por las autoridades nacionales.

En este contexto, el laboratorio francés incluye en su propuesta el compromiso de mostrar durante dos años en sus páginas web de Francia y Alemania una declaración en la que se informe de que las autoridades competentes han examinado las dos vacunas y concluido que ambas cuentan con una base probante sólida, por lo que su idoneidad es equivalente.

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También promete incluir durante cuatro años en su material de comercialización y promoción en Alemania la recomendación actual de las autoridades alemanas sobre la base sólida de las dos marcas; al tiempo que "se abstiene de criticar, poner en duda o contradecir las recomendaciones nacionales" y tampoco arremeterá contra el rival de Seqirus.