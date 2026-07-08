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Rutte responde a Trump que España ha dado un "un gran paso" en su gasto en defensa

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha salido en defensa de España después de que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya cargado contra nuestro país diciendo que "es una causa perdida" y que quiere romper "completamente" el comercio bilateral.

Durante una rueda de prensa conjunta al inicio de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía), el inquilino de la Casa Blanca ha sostenido que "España es una causa perdida" y "un aliado terrible en la OTAN" porque ni participan ni pagan, por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB.

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De hecho, Trump ha expresado su enfado con varios aliados alegando que tienen poco compromiso con la OTAN, aunque ha señalado especialmente a España porque "son hostiles" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

Así las cosas, el jefe de la Alianza Atlántica ha destacado que España "ha dado un gran paso" desde la anterior cumbre de La Haya hasta ahora, ya que finalmente rebasó el limite del 2% en inversión estrictamente militar.

"Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%".

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