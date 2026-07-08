Lluvias intensas en el sur de Chile por El Niño causan inundaciones y cierres fronterizos

Santiago de Chile, 8 jul (EFE).- Un sistema frontal "especialmente intenso" en regiones del sur de Chile ha producido, en las últimas 24 horas, copiosas lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de electricidad y cierre de pasos fronterizos con Argentina, según informó este miércoles el Gobierno.

El evento climático, asociado a la incidencia del fenómeno El Niño y proyectado la semana pasada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), afectó especialmente a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Se trata de un frente de lluvias "especialmente intenso", según dijo a la prensa local el subsecretario Máximo Pavez, quien detalló que existen 56 viviendas afectadas, tres personas evacuadas y dos damnificadas.

Además, debido a las condiciones meteorológicas, las autoridades determinaron el cierre preventivo de los pasos fronterizos Pino Hachado y Samoré y del Complejo Fronterizo Peulla, entre la provincia argentina de Neuquén y Chile.

El evento, calificado como "alta carga de precipitaciones", deja un promedio de 180 litros por metro cuadrado en las zonas más golpeadas, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que mantiene la zona en alerta amarilla.

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Los chubascos causaron inundaciones en sectores urbanos, calles, viviendas y comercios de las tres regiones, y afectaron en mayor medida a las comunas de Valdivia y Corral, en la región de Los Ríos, donde hay previsiones de ráfagas de viento de hasta 85 kilómetros por hora.

El comandante regional de Bomberos de Los Ríos, Harry Álvarez, confirmó que hay varias viviendas con abundante agua en su interior, otras afectadas por deslizamiento de tierra y algunas con peligro de colapso.

"Fue demasiada la lluvia que se nos derrumbó el cerro, literal a la casa de mi mamá, y quedó prácticamente inhabitable", comentó a la prensa local Hugo Jaramillo, hijo de la dueña de una casa dañada en la costa de Valdivia.

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Los puertos de Corral, Chahuin, Valdivia y Mehuin se mantienen cerrados para embarcaciones menores y toda la región mantiene las clases suspendidas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por su parte, cuantificó en más de 18 mil los clientes afectados por cortes de luz, con las regiones de La Araucanía y Bío Bío como las más afectadas.

La DMC prevé que el temporal se extienda hasta el viernes, con una pequeña pausa, antes del ingreso de un nuevo sistema frontal que podría provocar lluvias de menor intensidad en la zona sur del país, y con la posibilidad de que llegue a Santiago. EFE

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