Liberado el fundador de la Iglesia de Sión tras casi nueve meses detenido en China

Pekín, 8 jul (EFE).- El pastor Jin Mingri, también conocido como Ezra Jin y fundador de la iglesia protestante no oficial Sión, fue liberado recientemente tras casi nueve meses de detención en China, informó en las últimas horas la oenegé Human Rights Foundation (HRF).

Jin había sido detenido en octubre pasado durante una operación contra dirigentes y miembros de Sión, una congregación no registrada que HRF calificó como la mayor ofensiva coordinada a escala nacional contra una iglesia "no registrada" en China en cuatro décadas.

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Según la organización, unas treinta personas vinculadas a Sión fueron arrestadas inicialmente, de las cuales catorce han sido puestas en libertad, mientras que al menos ocho permanecen detenidas.

El pastor había sido acusado en un primer momento de "uso ilegal de redes de información" por difundir sermones por internet después de que las autoridades clausuraran en 2018 la sede física de la iglesia en Pekín, indicó HRF.

La acusación fue modificada posteriormente a "operaciones comerciales ilegales", aunque Jin fue finalmente liberado sin condena, según la misma fuente.

La responsable legal de HRF, Claudia Bennett, dio la bienvenida a la excarcelación, que se produjo el pasado fin de semana, y al reencuentro del pastor con su familia, pero advirtió de que el desenlace es "incompleto" mientras continúen detenidos otros miembros de la congregación.

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La esposa de Jin, Anna Chunli Liu, pidió mantener la presión en favor de los ocho pastores y colaboradores que siguen bajo custodia.

HRF presentó en mayo una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en nombre de Jin y otros detenidos y aseguró que continuará buscando un pronunciamiento formal de ese mecanismo.

Su hija Grace Jin Drexel, citada por la cadena estadounidense CNN, dijo que la familia se sentía "abrumada de alegría" y agradeció a Dios, al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su Administración su papel en la liberación, después de que el mandatario visitara Pekín y se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping.

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La Iglesia de Sión, fundada en 2007, se consolidó en Pekín como una de las mayores congregaciones protestantes no oficiales del país.

Al negarse a integrarse en el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías, la estructura oficial que supervisa el culto protestante, Sión pasó a ser considerada una iglesia no registrada, sometida a estrecha vigilancia.

El Gobierno chino sostiene que sus ciudadanos disfrutan de libertad religiosa "conforme a la ley", pero exige que las actividades de culto se desarrollen bajo estructuras aprobadas por el Estado y supervisadas por los órganos del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante). EFE

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