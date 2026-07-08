Las búsquedas de vuelos al norte de España se duplican cara al eclipse solar de agosto, según Kayak

Las búsquedas de vuelos internacionales para viajar al norte de España (A Coruña, Bilbao, Oviedo y Santander) entre el 8 y el 16 de agosto han registrado un incremento del 98% en comparación con el año anterior, impulsadas por el interés turístico ante el eclipse solar del próximo 12 de agosto, según datos del buscador de viajes Kayak.

En el mercado nacional, el interés por volar a estos destinos del norte peninsular durante la misma semana también se ha incrementado, anotando un avance del 11% interanual.

El fenómeno, que cruzará la península de oeste a este, posiciona a España como un destino estratégico para el astroturismo internacional este verano.

Por destinos, Bilbao lidera el crecimiento en las búsquedas de los viajeros extranjeros con un aumento del 85%, seguido de Valencia (+24%) y Madrid (+23%), que actúa como principal puerta de entrada aeroportuaria hacia las zonas de la franja de totalidad.

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Según los datos de búsquedas de vuelos de los viajeros españoles, las búsquedas a Madrid, Oviedo y Palma de Mallorca muestran un crecimiento del 17%, 16% y 9% respectivamente para fechas de viaje entre el 8 y 16 de agosto, en comparación con el año anterior.

Aunque en Madrid el eclipse total solo se podrá presenciar en el norte de la región --siendo parcial en la capital y en el sur--, la ciudad actúa como una puerta de entrada clave para llegar a destinos cercanos situados dentro de la franja de totalidad, como es el caso de Guadalajara, Segovia, Cuenca, Valladolid, Burgos, Soria y Teruel.

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La directora comercial de Kayak para Europa, Natalia Díez-Rivas, ha señalado que este repunte constata la tendencia hacia experiencias basadas en fenómenos naturales previstan para este año.

De hecho, según los informes de la plataforma, el 66% de los viajeros españoles afirma que los entornos naturales definirán sus planes vacacionales a lo largo del ejercicio.