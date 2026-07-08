Agencias

La Policía nipona investiga a mujer acusada de coser los labios de su compañera de piso

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Tokio, 8 jul (EFE).- La policía de Japón investiga a una mujer por presuntamente coser los labios de su compañera de piso, que tuvo que mostrar un papel con la palabra "ayudadme" en una tienda cercana al apartamento para recibir asistencia, informó este miércoles la cadena pública de televisión japonesa NHK.

La mujer, de 49 años, fue detenida el lunes en la localidad de Koga, en la prefectura de Ibaraki (este de Japón), como sospechosa de haber agredido a finales de junio a su compañera de piso, de 42 años de edad.

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La víctima, que no podía hablar, escapó del piso al día siguiente de la presunta agresión, aprovechando que su compañera no estaba en casa, y corrió a una tienda cercana, donde enseñó el mensaje de ayuda, detalla NHK.

De acuerdo con la cadena japonesa, la mujer le dijo a las autoridades que sentía miedo de su compañera de piso, por lo que no pudo escapar inmediatamente.

La Policía ahora investiga los detalles del suceso y la relación entre ambas mujeres, que vivían juntas desde abril del año pasado. EFE

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