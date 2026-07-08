Agencias

La Federación Mexicana oficializa la llegada de Rafael Márquez como nuevo seleccionador

Guardar
Google icon
Imagen LOIEMWVHARHEJG7JHX5Y3Y2MKE

LA Federación Mexicana de Fútbol designó este miércoles oficialmente a Rafael Márquez como nuevo seleccionador nacional masculino, cargo en el que ya estaba previsto que sustituyese a Javier Aguirre tras la participación del 'Tri' en el Mundial 2026.

El organismo recordó que este nombramiento del exdefensa del FC Barcelona "da continuidad al Proyecto Deportivo 2030" y "forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales".

PUBLICIDAD

Márquez ha sido asistente del 'Vasco' Aguirre, lo que le ha permitido participar "de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo" que compitió en este Mundial, y como jugador, "construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del fútbol mexicano", disputando cinco Copas del Mundo y ganando la Copa Confederaciones de 1999 y la Copa Oro de la CONCACAF en 2003 y 2011.

"Al formalizar el nombramiento de Rafael Márquez, la Federación Mexicana de Fútbol expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a Javier Aguirre y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, liderazgo y profesionalismo con que encabezaron a la Selección Nacional de México durante este proceso, dejando un firme legado de trabajo, identidad y competitividad que fortalece las bases para la siguiente etapa del representativo nacional", subrayó la FMF.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La tenista ucraniana Marta Kostyuk considera "terrible" que el COI levante el veto a Rusia

La tenista ucraniana Marta Kostyuk considera "terrible" que el COI levante el veto a Rusia

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa deja cuatro muertos y seis heridos

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa deja cuatro muertos y seis heridos

Miles de personas despiden a Jameneí en un acto masivo en los suburbios al sur de Beirut

Infobae

Fiscalía de México solicita nuevos requerimientos a EE.UU sobre captura de El Mayo Zambada

Infobae

Trump amenaza con una respuesta "mucho peor" si Irán vuelve a atacar barcos en Ormuz

Infobae