La Agencia Aérea Europea prolonga su recomendación de no sobrevolar Irán, el Líbano e Irak

Berlín, 8 jul (EFE).- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) prolongó este miércoles hasta el 31 de agosto en tres Boletines de Información para Zonas de Conflicto (CZIB) su recomendación a todas la aerolíneas europeas de evitar el espacio aéreo de Irán, el Líbano e Irak dado el alto nivel de tensión persistente en la región.

La agencia no menciona en su boletín sobre Irán la afirmación en Ankara del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con la República Islámica tras ataques de Teherán contra embarcaciones comerciales a los que EE.UU. respondió con otros ataques, pero reitera que las "tensiones siguen elevadas".

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La AESA considera que "los reiterados ataques iraníes contra buques comerciales y los esfuerzos por controlar el estrecho de Ormuz generan riesgos no solo para el espacio aéreo circundante, sino que también aumentan la probabilidad de acciones de represalia que podrían afectar directamente al espacio aéreo iraní".

La agencia europea concluye que "los acontecimientos militares impredecibles, combinados con la presencia y el posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa antiaérea, generan un alto riesgo para los vuelos de la aviación civil a todas las altitudes y niveles de vuelo".

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Sobre el Líbano, afirma que, aunque el alto el fuego entre Israel y el Líbano ha contribuido a una reducción general de la intensidad de las operaciones militares, se han observado violaciones recurrentes, principalmente en el sur del Líbano pero también en el área metropolitana de Beirut, donde las operaciones militares han continuado hasta hace poco.

Además, el Estado "no ha demostrado capacidad para hacer frente a los riesgos existentes mediante la aplicación de un enfoque eficiente y proactivo de coordinación y separación del uso del espacio aéreo".

Por todo ello, "existe un alto riesgo para las aeronaves civiles en todas las altitudes y niveles de vuelo", advierte.

En cuanto a Irak, considera que el conflicto militar en Irán "generó altos riesgos no solo para el espacio aéreo iraní, sino también para el de los Estados vecinos que albergan bases militares de Estados Unidos o que se ven afectados de otro modo por las hostilidades y las actividades militares asociadas, incluidas las interceptaciones".

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La AESA afirma que las autoridades iraquíes adoptaron medidas para hacer frente a los riesgos en el espacio aéreo mediante cierres temporales y restricciones del mismo.

Sin embargo, añade, "debido a la naturaleza impredecible de los ataques iraníes con misiles balísticos y drones, no puede confiarse en que dichas medidas se apliquen de manera oportuna y eficaz".

"Además, la capacidad de Irak para garantizar un control efectivo de su espacio aéreo está limitada por mecanismos de coordinación insuficientes y por un entorno de seguridad fragmentado", sostiene.

Frente a sus advertencias anteriores, en esta ocasión la agencia con sede en la ciudad alemana de Colonia no incluye en sus CZIB -para zonas de elevado riesgo para la aviación- a Baréin, Israel, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

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La AESA incluye ahora estos países en una nota de información -para riesgos medios- con la recomendación de que "los operadores de aviación civil tengan en cuenta el riesgo potencial en sus evaluaciones de riesgo y en sus decisiones sobre la planificación de rutas". EFE