Honduras incluye a estadounidense entre los más buscados por desaparición de una hondureña

Tegucigalpa, 7 jul (EFE).- La Policía Nacional de Honduras incorporó este martes a su lista de los prófugos más buscados al estadounidense Antony Frank Grayson, presunto implicado en la desaparición de la universitaria hondureña Angie Peña en enero de 2022.

La institución policial ofreció una recompensa de 300.000 lempiras (unos 11.200 dólares) por información que facilite la captura de Grayson, requerido por la justicia del país centroamericano por los delitos de trata de personas, en la modalidad de venta de personas, y asociación para delinquir.

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Contra el ciudadano estadounidense existe una orden de aprehensión dictada el 18 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, según el informe oficial.

Al no existir un registro sobre su paradero actual, el Estado hondureño gestionó la activación de una alerta roja de la Interpol para extender su búsqueda a nivel internacional.

Angie desapareció el 1 de enero de 2022 luego de haber salido desde West Bay, en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, a recorrer el mar con una hermana mayor, en una moto acuática cada una, al parecer acompañadas de un guía.

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En el trayecto decidieron continuar solas y una de ellas regresó al punto de partida a dejar al guía y luego salió sola, sin que se volviera a saber de Angie, según las versiones difundidas en 2022.

Aunque la primera hipótesis policial apuntaba a un ahogamiento accidental, la insistencia de los familiares, quienes denunciaron sospechas de un secuestro, obligó a las autoridades a abrir una línea de investigación criminal.

Días después del suceso, la moto acuática, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de la joven fueron hallados en un cayo de Belice. EFE