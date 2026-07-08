Aplazado a octubre el juicio de la eurodiputada de La Francia Insumisa Rima Hassan por apología del terrorismo

El juicio por apología del terrorismo contra la eurodiputada francesa Rima Hassan, del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), ha sido pospuesto hasta octubre a petición de su abogado y ante la introducción de documentación en el último momento por parte de varias partes civiles de la acusación, en una audiencia cuyo silencio contrastaba con la concentración en el exterior en apoyo a la política.

Kufiya a la cabeza, Rima Hassan ha llegado este martes a un tribunal de París ante el cual se han concentrado cientos de personas --incluidos el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, y el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko-- para mostrar su apoyo a la eurodiputada con banderas palestinas y pancartas en su favor, según ha recogido el diario francés 'Le Figaro'.

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Hassan había sido citada para comparecer por la acusación en su contra por un supuesto acto de apología del terrorismo derivado de una publicación en redes que el coordinador nacional de la formación, Manuel Bompard, ha enmarcado en lo que ha descrito como un acoso político, mediático, judicial y policial, en referencia a las 22 denuncias presentadas de las que ha sido objeto, trece de las cuales han sido desestimadas.

Ante esta coyuntura, la eurodiputada ha subrayado que, "a día de hoy, la causa palestina es un espejo, una prueba para nuestra democracia". "No pasa una semana sin que La Francia Insumisa sea sistemáticamente juzgada", ha espetado antes de, ramo de flores en mano, retirarse de los micrófonos de los periodistas para asistir a su juicio.

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El mensaje que ha derivado en esta acusación incluía la frase "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber", citando al japonés Kozo Okamoto, condenado en 1972 por un atentado terrorista en el aeropuerto de Lod, Israel, perpetrado por militantes del Ejército Rojo japonés en coordinación con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y en el que murieron 26 personas, además de dos de los tres atacantes.

Hassan, que podría recibir una pena de hasta siete años de prisión, una multa de 100.000 euros y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años, ha visto junto a su abogado cómo cerca de diez asociaciones se han sumado a la acusación como partes civiles. Es el caso de grupos como la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo (BNVCA, por sus siglas en francés) y la Organización Judía Europea (OJE).

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Sin embargo, varias de estas partes han presentado sus respectivas demandas apenas unos días antes de la vista, entregando documentación en el último momento, según ha subrayado el abogado de la eurodiputada, Vincent Brengarth, a 'Le Figaro'.

"No puedo dar ninguna respuesta en el plazo establecido", ha declarado ante el juez, logrando el aplazamiento hasta los días 19 y 20 de octubre pese a las objeciones presentadas por los abogados de la parte contraria y la Fiscalía.

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El letrado de Hassan, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y argumentará en favor de la inmunidad de su clienta, ha indicado en declaraciones al citado diario francés que "este es un caso trascendental desde la perspectiva de la libertad de expresión".

Además, en cuanto al fondo, ha apuntado a la "ausencia de cualquier caracterización de los elementos que constituyen el delito de glorificación del terrorismo", sosteniendo también que el ataque de Kozo Okamoto al que apelaba la eurodiputada en su publicación "constituyen un crimen de guerra, cuya glorificación está tipificada como delito en otra ley".

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