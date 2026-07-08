Guterres avisa de "consecuencias catastróficas" si vuelve la guerra en Irán y pide retomar las negociaciones

El secretario general del Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este miércoles de las "consecuencias catastróficas" ante la vuelta de una guerra a gran escala en Irán, tras el repunte de las tensiones vivido en los últimos días en el estrecho de Ormuz y ha pedido a Washington y Teherán retomar las negociaciones para un acuerdo de paz.

"El Secretario General está profundamente preocupado por la reanudación de los enfrentamientos militares en el Golfo. Los incidentes que hemos visto en las últimas 24 horas corren el riesgo de hacer descarrilar los avances diplomáticos logrados", ha señalado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

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De esta forma ha insistido en la vuelta a los contactos diplomáticos, subrayando que Estados Unidos e Irán deben "reanudar con urgencia las negociaciones" y "abordar las cuestiones pendientes por la vía diplomática".

"Un regreso a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas para los pueblos de la región, para la paz y la seguridad internacionales y para la economía mundial en su conjunto", ha alertado.

De esta forma, el portavoz ha recalcado el llamamiento de Guterres a "que todas las partes ejerzan la máxima moderación, eviten nuevas acciones que agraven la escalada y adopten medidas inmediatas para reducir las tensiones".

Desde la ONU han incidido en que todas las partes están obligadas a "cumplir plenamente el Derecho Internacional, incluida la protección de la población civil y de las infraestructuras civiles, así como el respeto de los derechos y las libertades de navegación".

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Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado dudas respecto a llegar a un acuerdo con Irán, aunque ha incidido en que, bajo ningún concepto, se permitirá a Teherán que se haga con armas nucleares. "Los conozco y no estoy seguro de querer llegar a un acuerdo con ellos. Podemos jugar a esos juegos, pero no estoy seguro de querer hacer un acuerdo", ha dicho en pleno pico de las tensiones con la República Islámica tras el cruce de ataques de esta madrugada.