El presidente recurre ante el Constitucional la reciente reforma de la Carta Magna aprobada por el Parlamento

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la legalidad de la reciente reforma de la Carta Magna aprobada por el Parlamento, en medio de las tensiones políticas entre el jefe de Estado y el ex primer ministro Ousmane Sonko, antiguos aliados hasta que el último fue cesado en mayo.

Fuentes judiciales citadas por la agencia estatal senegalesa de noticias, APS, han indicado que el recurso ha sido presentado por su abogado, Cheikh Ahmadou Ndiaye, por "violación de los procedimientos", una petición que tiene carácter de urgencia, por lo que reclama que sea considerada en un plazo de ocho días.

PUBLICIDAD

De esta forma, el mandatario no pone en duda el contenido de la reforma, sino el procedimiento que llevó a su aprobación por parte del Parlamento, que respaldó el texto --que modifica un total de 29 artículos de la Constitución senegalesa-- con los votos a favor de 129 de los 165 parlamentarios.

La polémica reforma expande las competencias del Parlamento, ahora presidido por Sonko, y reduce las del presidente, en medio de críticas por parte del ministro de Justicia, Moussa Sarr, quien manifestó durante la sesión parlamentaria que diversas cláusulas del texto "tienen en su naturaleza una modificación de ciertos equilibrios fundamentales del régimen institucional senegalés".

PUBLICIDAD

El propio Sarr desveló que Faye ha decidido someter a referéndum este proyecto de reforma constitucional, por ahora sin fecha, antes de defender la necesidad de un diálogo sobre algunas cláusulas que pudieran entrar en conflicto con compromisos internacionales de Senegal, en pleno pulso del partido gubernamental, Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), tras el cese de Sonko.

Las tensiones entre Sonko y Faye han aumentado en torno a la agenda de reformas impulsada por el presidente, que prepara una reorganización institucional, incluidas unas declaraciones del ex primer ministro en marzo en las que dijo estar dispuesto a devolver a PASTEF --al que pertenecen ambos-- "a las filas de la oposición" si el mandatario senegalés no se "alineaba" con su visión para el país.

PUBLICIDAD

El presidente senegalés tomó posesión el 2 de abril de 2024 tras imponerse en primera vuelta al ex primer ministro Amadou Ba, designado por el oficialismo para tratar de coger el testigo de Macky Sall, quien abandonó el cargo tras cumplir con sus dos mandatos constitucionales y tras la citada exclusión de las papeletas del nombre de Sonko, principal 'hombre fuerte' en la oposición.