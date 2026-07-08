Planas ve "muy difícil"que se alteren relaciones EEUU-España tras aviso de Trump y apela a "tranquilidad

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve "muy difícil alterar" las "excelentes" relaciones entre España y Estados Unidos y cree que hay que tomarse la advertencia del presidente Donald Trump de detener el comercio con España "en su justa medida" y "con absoluta normalidad y tranquilidad a pesar de que vienen de quien vienen".

"Creo que las relaciones humanas, comerciales, económicas, sociales, culturales entre España y Estados Unidos son excelentes y en ese contexto me parece muy difícil alterarlas y desde luego no es la voluntad del Gobierno de España el alterar esas relaciones", ha afirmado Planas al ser cuestionado este miércoles en Santander por este aviso que Trump ha realizado sobre España en unas declaraciones en el marco de su participación en la Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), donde ha considerado al país "una causa perdida" y que "no tiene remedio".

PUBLICIDAD

Para el ministro, la existencia de estas "excelentes relaciones" entre ambos países y la dificultad de alterarlas es una de las "razones objetivas muy claras" --a su juicio "la más importante"-- en las que ha sustentado su llamamiento a tranquilidad tras las palabras de Trump.

Según ha expuesto, otra de las razones es que el país dirigido por Trump tiene superávit comercial con España --bilateral-- por lo que "si alguna alteración se produce sería en perjuicio de Estados Unidos".

Y otro motivo es que "estamos hablando, no de la relación entre Estados Unidos y España, sino de EEUU y la Unión Europea. "Somos parte de la UE y los acuerdos comerciales y cualquier medida es una medida de la UE", ha señalado.

PUBLICIDAD

"Ayer estaba con representantes del sector oléico y la verdad es que nuestras exportaciones a Estados Unidos, a pesar de los aranceles, no se han visto afectadas de forma muy significativa, lo cual demuestra que, a pesar de todo, ha funcionado el comercio", ha comentado.

Planas ha respondido así a los medios de comunicación antes de clausurar el encuentro 'La gastronomía; un activo estratégico del país', dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en la capital cántabra.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1102768/1/planas-ve-muy-dificil-alteren-relaciones-eeuu-espana-pese-aviso-trump

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06