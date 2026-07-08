El Gobierno alega ante el Supremo que España no ha vulnerado ninguna competencia europea con la regularización

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha confirmado que el Gobierno ha presentado las alegaciones correspondientes ante el Tribunal Supremo después de que este haya propuesta elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justiticia de la UE (TJUE) sobre el proceso extraordinario de regularización de migrantes para dirimir si entra en colisión con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

"Estamos convencidos de que España no ha vulnerado en absoluto ninguna competencia en ningún ámbito de la política europea", ha dicho antes de impartir la conferencia 'Movilidad humana y libertades públicas: derechos sin fronteras', en el curso 'Derechos humanos y sindicalismo ante la ola reaccionaria', en los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

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En este sentido, ha recordado que el Real Decreto de regularización cuenta con el aval del propio Consejo de Estado. "Sí, hemos presentado las alegaciones que hemos abordado con la Abogacía General del Estado, que es la que se encarga de presentar las correspondientes consideraciones en este caso al Tribunal Supremo. Por tanto, esperamos que estos días el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si eleva esta cuestión perjudicial o preliminar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha asegurado.

Cancela ha defendido que la actuación del Ministerio se ha limitado a "aportar la información" y trasladar su "punto de vista", mostrando su total confianza en la legalidad del proceso

"Y estamos tranquilos y tranquilos, seguimos trabajando y seguimos desarrollando ese proceso porque hay muchas personas que tienen una expectativa para que puedan recibir también cuanto antes, una notificación", ha señalado.