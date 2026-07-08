El brent repunta el 2,60 % y supera los 76 dólares tras los ataques de EE.UU. a Irán

Madrid, 8 jul (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre sube este miércoles un 2,60 % y supera los 76 dólares tras los ataques de Estados Unidos a Irán, en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

A las 5 GMT de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube ese 2,60 %, hasta los 76,08 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

En la víspera, el brent ya cerró con una revalorización del 3,01 %, hasta los 74,16 dólares, después de que tanto Catar como Arabia Saudí acusasen a Irán de llevar a cabo nuevos ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, pese a la tregua vigente que contempla la reapertura y el tránsito seguro de la vía marítima.

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Como respuesta, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) iniciaron una serie de ataques contra Irán.

Irán ha denunciado hoy que los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada, que dejan varios heridos en el sur del país, constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente pactado en junio entre Washington y Teherán.

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