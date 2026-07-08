Deschamps: "Mbappé es un chico muy fuerte mental y físicamente, está concentrado en Marruecos"

El seleccionador de fútbol de Francia, Didier Deschamps, resaltó que el delantero Kylian Mbappé "es muy fuerte mental y físicamente" y que está "concentrado" únicamente en el partido de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos, "una selección que viene pisando fuerte" y "con jugadores de altísimo nivel".

"Kylian está bien, mentalmente hablando. No quiero extenderme en eso, pero es un chico muy fuerte, tanto mental como físicamente. Está concentrado en el partido de Marruecos que va a ser muy duro porque hay dos equipos de gran nivel. Está bien, todo el grupo está listo y eso es bueno", zanjó Deschamps en rueda de prensa preguntado por si le habían afectado al delantero del Real Madrid los insultos racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

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Sobre el papel de liderazgo que está asumiendo el '10' en este Mundial, recalcó que "las decisiones de los jugadores son importantes para tener una fuerza colectiva". "Siempre he creído que la fuerza colectiva es mayor que la individual, aunque la realidad del fútbol sea que los individuos pueden marcar la diferencia con una sola jugada", advirtió.

"Pero el hecho de que Kylian asuma este rol por completo está muy bien. Es genial que involucre al grupo y obviamente también a los jugadores entre sí. No voy a decir que se inventan sus propias reglas, pero hay una gestión porque puede ocurrir que uno, dos o tres, por motivos profesionales o personales, no estén en su mejor momento. El concepto de grupo está ahí para unir a todos, y yo me aseguro de ello", añadió al respecto.

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El campeón del mundo confesó que ha disfrutado "mucho viendo" a la selección francesa en grandes competiciones, tanto por "su rendimiento en el campo" por lo que viven "juntos" en las concentraciones. "Llevamos siete semanas juntos desde que empezamos a entrenar, así que, aunque todo pase rápido, debería ser agradable, teniendo en cuenta que todo depende de los caracteres y las personalidades porque no todos son iguales, pero siempre, también como jugador, he considerado esta diversidad como una fortaleza y seguirá siéndolo para Francia", remarcó.

Deschamps sabe que les espera un partido duro de cuartos ante Marruecos que, "para quienes no lo sepan es un equipo que viene pisando fuerte". "Ya nos enfrentamos a ellos hace cuatro años en Catar, en semifinales, y llegaron a la final de la Copa de África, así que están entre los mejores equipos, con jugadores de altísimo nivel y no está aquí por casualidad", advirtió.

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Para el seleccionador de los 'Bleus', las dos selecciones "disfrutan de la posesión, del ataque y de marcar goles". "Tendremos que ser muy efectivos porque este equipo marroquí es de altísima calidad", insistió. "Hay jugadores muy buenos que conocen muy bien a mis jugadores, mis jugadores también les conocen, ya que algunos están en el mismo club o incluso son amigos", apuntó.

"Marruecos ya es un grupo que se conoce, con algunos pequeños ajustes en lo que hacen ahora, que quizás hacían diferente antes", puntualizó tras el cambio de Walid Regragui por Mohamed Ouahbi en el banquillo de hace tan sólo unos meses. "Mucho respeto por este equipo marroquí, sabemos muy bien lo que nos espera", recalcó, descartando por completo que en su selección haya algún tipo de "euforia".

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El exfutbolista recordó que en este Mundial ya se han enfrentado a "rivales duros". "Logramos superar algunos partidos fáciles, pero también nos enfrentamos a rivales de alto nivel. Ahora, estamos en los cuartos del Mundial, así que la calidad aumenta inevitablemente", recordó.

Por otro lado, tampoco le dio importancia a la designación arbitral, con un equipo completamente argentino con el experimentado Facundo Tello a la cabeza. "No podemos hacer nada al respecto, así que intento confiar en los árbitros. Siempre hay decisiones que pueden generar debate, todo depende de la perspectiva, pero considero a Marruecos como el rival, no al árbitro, todo lo contrario, está ahí para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la manera más justa posible", aseveró el entrenador francés.

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Este se refirió a la importancia de la temperatura que habrá en Boston (Estados Unidos) después de unos días donde tuvieron "lluvia y temperaturas mucho más bajas". "Se espera que mañana jueves vuelva a subir, aunque no que alcance las temperaturas del último partido. En cualquier caso, a medida que avanza la competición, la recuperación es fundamental, así que estamos haciendo todo lo posible y trabajamos con el personal médico para asegurar que los jugadores estén en las mejores condiciones posibles para el partido", indicó.

Finalmente, Didier Deschamps aseguro que no está "pensando en absoluto" en que el de Marruecos pueda ser su último partido como seleccionador, puesto que dejará tras este Mundial. "El objetivo es hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien y sólo estoy enfocado en esto y concentrado en este equipo marroquí para asegurar que todo salga bien para nosotros", subrayó.

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