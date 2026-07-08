Canadá cree "apropiado" aligerar la carga financiera que EE. UU. asume en la OTAN

Ankara, 8 jul (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó este miércoles en la cumbre de la OTAN que considera "apropiado" el desplazamiento de la carga financiera de la Alianza Atlántica hacia una mayor participación de los socios europeos y su propio país, en línea con la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Hablé con Trump antes de llegar aquí, y el presidente quiere ver este cambio de la carga. Quiero recordar que ya el presidente (Barack) Obama quería ver este cambio en la carga, y es apropiado que haya este cambio", dijo Carney en unos comentarios ante la prensa antes de arrancar la segunda jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara.

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"La dinámica está arrancando y continuará, y el presidente (Trump) está aquí, y está de buen humor", agregó Carney, preguntado por la posibilidad de que el mandatario estadounidense lleve a cabo su amenaza de salirse de la OTAN, reiterada en los últimos meses.

Carney subrayó que Canadá ya había iniciado el aumento de su gasto en defensa desde el 1,5 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en el momento de llegar él al cargo, hace 18 meses, hacia un previsible 4 % en los próximos dos años, y que el país acaba de encargar un lote de submarinos.

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Preguntado por el reciente bombardeo de Estados Unidos a Irán, pese al alto el fuego, Carney consideró que era una "respuesta apropiada" ante actos hostiles de Teherán.

"Durante el funeral (del líder Alí Jamenéi, la semana pasada), hubo un periodo de extrema rebaja de tensiones. Pero Irán ha actuado de forma irresponsable, atacando objetivos saudíes y cataríes. Hubo una respuesta apropiada; obviamente esperamos que la confrontación se rebaje, pero esto subraya la dimensión de las amenazas, las amenazas persistentes, que afronta la Alianza", concluyó el primer ministro canadiense. EFE

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(foto)(vídeo)