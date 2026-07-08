Arranca en la ciudad iraquí de Nayaf la procesión funeraria en honor a Alí Jamenei

Las procesiones funerarias en honor al antiguo líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, han arrancado este miércoles en la ciudad iraquí de Nayaf, nuevamente con la participación de miles de personas en los actos, que arrancaron la semana pasada en Teherán y finalizarán mañana con su entierro en la ciudad iraní de Mashhad.

El cadáver de Jamenei fue trasladado el martes a Nayaf, una de las ciudades más santas para la comunidad chií, a donde se desplazaron también el presidente y el ministro de Exteriores de Irán, Masud Pezeshkian y Abbas Araqchi, respectivamente, junto a una importante delegación oficial.

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Los restos del asesinado líder supremo iraní fueron recibidos por el primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, tras lo que este miércoles ha arrancado el recorrido de su ataúd, envuelto con una bandera de Irán, por las calles de Nayaf, donde se han concentrado miles de personas portando banderas iraníes y negras, en signo de luto.

Está previsto que el cuerpo sea trasladado al mausoleo del Imam Alí de cara a los rezos funerarios, tras lo que será transportado a la ciudad de Karabala, también de gran importancia religiosa para los chiíes, antes de su regreso a Irán de cara a su entierro en el mausoleo del Imam Reza, considerado uno de los más importantes centros de peregrinación chií.

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Las ceremonias tienen lugar en medio de las conversaciones abiertas por Estados Unidos e Irán a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril, que hasta la fecha han derivado en la firma de un memorando de entendimiento que da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la citada ofensiva israelí-estadounidense.