Abascal achaca las amenazas de Trump a que Sánchez "está destruyendo" la credibilidad de España: "Es dramático"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este miércoles las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España a que Pedro Sánchez "está destruyendo" la credibilidad internacional de España, y considera "absolutamente dramático" que el país tenga que enfrentarse a esta situación.

En declaraciones a los medios antes de su intervención en un curso organizado por el CEU en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el líder de Vox ha puesto el foco en "la ruptura" de España con los socios de la OTAN debido a que el jefe del Ejecutivo rechaza aumentar el gasto en defensa alegando que debilitaría el Estado del Bienestar.

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Pero, Abascal ha asegurado que el Gobierno "está gastándose miles de millones del Estado del Bienestar de los españoles en promover una invasión migratoria" que "padecerán" los aliados de la Unión Europea.

"Ese mismo Gobierno acaba de pagar 14 millones de euros de dinero público para crear una marca pública de ropa y el partido que gobierno tiene millón y medio de euros en joyas en una caja fuerte (en alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero)", ha añadido, y ha asegurado que "eso lo saben los socios" internacionales.

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NADIE SE FÍA DEL GOBIERNO

Por lo tanto, la comunidad internacional "no se fía" de "un Gobierno que promueve la invasión migratoria" ni "nadie se fía de un Ejecutivo corrupto y mafioso".

"Creo que Sánchez está destruyendo la credibilidad internacional de España", ha agregado, por lo que ha asegurado que "le parece absolutamente dramático" que España tenga que enfrentarse a esta situación.

Vox es aliado de Trump en España, lo que en ocasiones le coloca en situaciones incómodas debido a las arremetidas del mandatario contra nuestro país e, incluso, contra otros socios de los de Abascal, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Precisamente este martes, Abascal aseguró que el magnate "se equivoca" al cargar contra la dirigente italiana. "Los aliados deben verse como aliados, no como vasallos", dijo.

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